بروتوكول تعاون بين الضرائب والمرشدين السياحيين

30 سبتمبر 2019 - 11:49 ص

عقدت الغرفة السياحة أمس اجتماع مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة القيمة المضافة) و ممثلي نقابة المرشدين السياحيين وذلك لتوقيع بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك معهم.

وأبرز حسام الشاعر – رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع علي الدور الوطني للشركات السياحية والتزامها التام بقوانين الدولة، وأكد علي مدي حرص الغرفة وشركاتها علي دعم الخزانة العامة للدولة ودعم الاقتصاد القومي للبلاد.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الغرفة تدعم مصلحة الضرائب المصرية في سعيها لضم الاقتصاد الموازي إلي الاقتصاد الرسمي وتحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصري في ظل أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة علي القيمة المضافة التي أخضعت خدمات الإرشاد السياحي والتي تستوجب تسجيل مقدمي هذه الخدمة لدي المصلحة.

فضلاً عن ضرورة توفير كل السبل أمام الشركات السياحية في تحقيق هذا الهدف من خلال تبسيط الإجراءات أمامهم والقضاء علي كافة العوائق وتذليل العقبات أمام الشركات وذلك لتشجيعهم علي توطيد جسور الثقة بين الشركات السياحية ومصلحة الضرائب لما في ذلك من عوائد إيجابية كبيرة علي تنمية الاقتصاد الوطني.

ومن هذا المنطلق فقد قامت الغرفة بإبرام بروتوكول مع مصلحة الضرائب ونقابة المرشدين السياحيين والذي يتضمن من أهم بنوده:-

1) تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب و غرفة شركات السياحة لمناقشة المشكلات التي تعوق شركات السياحة في أداء عملها مع مصلحة الضرائب و إيجاد الحلول المناسبة لها.

2) تأكيد دور الغرفة و شركاتها في المساعدة في تحصيل مستحقات الدولة و الخزانة العامة من الضرائب و على وجه الخصوص ضريبة القيمة المضافة علي المرشدين السياحيين

3) الاتفاق على قيام شركات السياحة بتوريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة خدمة الإرشاد السياحي والمكلف بتحصيلها المرشد السياحي من هذة الشركات وتوريدها للمصلحة.

4) ألا يتم التعامل إلا مع المرشدين السياحيين المرخصين والمسجلين بمصلحة الضرائب (القيمة المضافة).

وفي نهاية الاجتماع فقد توجه الشاعر بالشكر إلي ممثلي مصلحة الضرائب وممثلي نقابة المرشدين السياحيين علي تعاونهم مع الغرفة في تحقيق الهدف المنشود وهو تيسير كافة الإجراءات أمام الشركات السياحية لحل مشاكلها التي تظهر خلال عملها مع مصلحة الضرائب المصرية.