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تحولت لباربي.. شاهدوا كيف أصبح وجه هذه الفنانة

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مايا نعمة
مايا نعمة

متابعات-علا خطاب

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تعرضت الفنانة  اللبنانية، مايا نعمة، لانتقادات لاذعة من قبل متابعي حسابها على تطبيق إنستجرام، إذا نشرت صورة جديدة لها بدت فيها بشكل مختلف تمامًا عن شكلها المعروف.

وظهرت في الصورة وهي تقف في حديقة مرتدية ملابس البحر، ولفتت الانتباه بالتغيير الذي طرأ على وجهها حيث أصبحت أشبه بدمية باربي.

وركزت التعليقات على جسمها حيث رأى الكثير من المتابعين أنها بالغت كثيرًا في ممارسة التمارين الرياضية.

وجاء في التعليقات: "صايرة بتخوفي ولون جسمك مقرف، ارجعي لطبيعتك، حلوة الرياضة بس مش هيك" و"مومياء خشب ضاعت الأنوثة" و"باربي" و"آسفة لكن هذا مقرف. كيف تقبلين أن تصلي إلى هذه الحالة؟

بدورها علقت مايا على الصورة: "أياً يكن ما تأكله وتضعه داخل جسمك فسوف يكشفه مظهرك. لا تكذب على نفسك.وحين تتناول الطعام غير الصحي سيظهر ذلك. تناول المزيد من المأكولات الصحية، قدم لجسمك كمية كافية من الماء، الحق في النوم لعدد ساعات كافية وستحصل على النتيجة التي تتمنى".


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Whatever you eat and put inside your body will show on the outer . Don’t lie to yourself. Eating junk will make you look like junk ?? Eat more of the healthy foods????????????????????????????????????????????, give your body the right amount of ?? water, the right hours of sleep and you will get the result that you want ?? #denmark #mayanehme #singer #dancer #hazmieh #sour #مايا_نعمة #bikinimodel #fitnessbikinimodel #fitnessmotivation #fitspo #fitgirl #instamood #instalike #shredded #happy #passion #mayaschoolofartsofficial #glam #glamourous #pic #picoftheday #bestoftheday #Love #thesecret—————————————————— @mayaschoolofartsofficial @cakitchen.me @cak_gym @caksupplementstore

A post shared by Maya Nehme (@maya_nehme) on

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