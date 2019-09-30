"الاسمري": مصر أصبحت قبلة الاستثمارات السعودية بعد إصلاحات السيسي

30 سبتمبر 2019 - 01:03 م

أكد المستشار علي بن عبد الرحمن الاسمرى ، رئيس شركة خبرة لتقنية المعلومات وشركة مستشارك للاستشارات المالية والقانونية والإدارية، و شركة " نيوم" للخدمات المسندة في التسويق، أن مصر أصبحت قبلة الاستثمارات السعودية بعد إصلاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت في تصريحاته لـ" المصريون" إلي أن هناك تعاون اقتصادي كبير الفترة القادمة للمستثمرين السعوديين في مصر بصفة خاصة والعرب بصفة عامة، مؤكدا أن مصر ليست فقط بلد عربي فهي في الأساس بلدنا، فمصر و السعودية بلدا واحدة، و "من جدة للقاهرة المشوار مش بعيد".