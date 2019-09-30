"بن سلمان": الأنبياء أخطأوا فكيف الحال بنا

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وكالات - الدويني فولي

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أدلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال برنامج 60 دقيقة على شاشة قناة "سي بي إس" الأمريكية، بإجابات لافتة وخاصة بشأن الموقف من بعض القوانين في بلاده وهل ارتكب أخطاء.
وردا على سؤال بشأن بشأن قضايا متعلقة بحقوق المرأة في المملكة، قال محمد بن سلمان: "المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها".


وفي مكان آخر، سُئل ولي العد السعودي عن الدروس المستفادة، وهل ارتكب أخطاء، فكانت إجابته على النحو التالي: "الأنبياء أخطأوا، فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكّد أنها لن تتكرّر".

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