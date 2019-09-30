» «حركة الشباب» تهاجم قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي

30 سبتمبر 2019 - 01:11 م

أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الإثنين، بأن مقاتلي حركة الشباب شنوا هجومًا كبيرًا على مطار بلي دوغلي العسكري السابق الذي تتخذه القوات الأمريكية والقوات الصومالية الخاصة التي قامت بتدريبها مقرًا لها.

وذكر موقع "الصومال الجديد" نقلاً عن مصادره الخاصة أن مقاتلي الحركة استخدموا سيارات مفخخة في هجومهم على القاعدة العسكرية الأمريكية المحصنة.

وأشارت الوكالة إلى أن وسائل إعلام ناطقة باسم "حركة الشباب" قد أعلنت أن المقاتلين دخلوا إلى أجزاء من القاعدة.

يذكر أن قاعدة بلي دوغلي تتمركز فيه مئات من الجنود الأمريكيين والقوات الصومالية الخاصة المعروفة بـ"دنب"، وتنطلق من القاعدة الأمريكية في المطار العسكري الصومالي السابق طائرات من دون طيار تقصف مواقع حركة الشباب وسط وجنوب الصومال.