» استشاري علاج الصدر: "لولا التدخين مش هنلاقي شغل"

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أكد الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري علاج الصدر والحساسية ومدير مستشفى العباسية الأسبق، أن التدخين هو أسوأ اختراع اخترعه الإنسان، ولولا التدخين لما أصبح هناك أطباء صدر، معقبًا: "أنا بطالب بمنع التدخين وده هيأثر على أكل عيشي لكن يهمنا صحة الناس".

وأضاف "عبد المجيد"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن تأثير التدخين ليس مقصورًا على الصدر فقط، فقد يمتد أثره لسائر أعضاء الجسد، فقد يؤدي للإصابة بسرطان في اللسان وفي المريء والبنكرياس والحنجرة، وتسبب أضرار للجهاز التناسلي وتقلل الخصوبة، وتؤدي للإصابة بجلطات في المخ، وجلطات القلب المشهورة، وقد يصيب الجلد، هذا فضلًا عن شكل الأسنان ورائحة الفم.

وتابع استشاري علاج الصدر والحساسية ومدير مستشفى العباسية الأسبق، أن التدخين يتصبب في الإصابة بالتهاب الشعب المزمن أو السدة الرئوية وأول أعراضه النهجان وصعوبة في التنفس، مشددًا على أن السدة الرئوية مرض خطير أصبح السبب الثالث للوفاة في العالم.

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