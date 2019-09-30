» 3 أكواب شاي يوميـًا تقي من الاكتئاب

30 سبتمبر 2019 - 01:47 م

كشفت دراسة طبية إنجليزية عن أهمية الشاي في الوقاية من الإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل لنحو 40%، ويحمي من الإصابة ببعض أنواع السرطانات لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة.

وأشارت الدراسات إلى أن الإكثار من فناجين القهوة يرفع متوسط العمر المتوقع لأكثر من عامين، كما تقـي من الإصابـة بأمراض القلب، بحسب ما ذكرت "skynews".

وعن الأدلـة العلمية في باب المقارنة بيـن القواسم المشتركـة للقوة والشاي، الذيـن يحركـان ماكينـة الجـسـم الخامـل كـل صـباح، وما هي الآثـار الملموسـة لكـل منهمـا على صحتنـا البدنية والعقليـة، فإن كفة الكافييـن تمـيـل إلـى القـهوة على اعتبـار أنهـا تحتوى على نسبـة عالية من هذه المادة الحيويـة، لكن الشـاي هـو الآخـر يحتوى على هذه المادة ولـو بنسـب أقل من القهـوة.

لكـن حسب دراسات، تناول كمية من الشاي مساوية في تركيزها لنفس الكمية من القهوة أثبت أن للشاي أثر تنبيهي أكثر من القهوة، هذا صبـاحًـا لكـن عندمـا يأتـي المسـاء، فالأمر يتغيـر، إذ أن الفرق الأكبر بين الشاي والقهوة يظهر عند خلودنا إلى النوم.

فقد توصل الباحثون في جامعة "سوري" في بريطانيا إلى أن شاربي القهوة يجدون صعوبة في النوم أكثر ممن يحتسون الشاي.

والخلاصـة أن الشاي في هذا المستوى يوفر كثيرًا من فوائد القهوة، لكـن بدون أرق أثناء الليل.

قـد تذهب هنـا الاتهامات مباشرة إلى القهـوة، لكـن الدراسات أوضحـت أن مركبات الشاي الطبيعيـة تلتصق بالطبقـة الخارجـيـة للأسنـان، أكـثر من المركبات الطبيعيـة للقهـوة، وبالتالي تسبب تلون الأسنان بنسبة أكبر.