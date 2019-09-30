غدًا.. نقابة الصحفيين تكرم عددًا من رموز القوات المسلحة

تعقد نقابة الصحفيين مساء غدا احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

وأعلن حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تكريم النقابة عددا من رموز حرب أكتوبر على هامش احتفاليتها بذكرى النصر المجيدة، في السابعة غدٍ الثلاثاء.

وأعلن حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تكريم النقابة عددا من رموز حرب أكتوبر على هامش احتفاليتها بذكرى النصر المجيدة، في السابعة غدٍ الثلاثاء.