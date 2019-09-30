» الزمالك يبدأ استعداده لموقعة مصر للمقاصة

30 سبتمبر 2019 - 05:05 م

يبدأ الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي «ميتشو» استعداده لمواجهة نظيره مصر المقاصة، اليوم الإثنين، والمقررة إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري العام.

وكان لاعبو الزمالك قد أدوا تقسيمة على ملعب برج العرب، أمس الأحد، عقب إلغاء مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، والذي انحسب من المواجهة التي كان مقررًا لها في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وتمسك الصربي ميتشو على مشاركة الـ 11 لاعبا الأساسيين في فريق واحد، من أجل الحفاظ على التجانس والاستعداد للمباراة المقبلة أمام مصر المقاصة بالقوة الضاربة.