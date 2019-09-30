بسبب«جنة».. «القضاء الأعلى» يُحذر«الإعلام»

30 سبتمبر 2019 - 05:23 م

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، في جلسته المنعقدة، الاثنين، مخاطبة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاکمات بغير إذن سابق من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، بحسب بيان صادر، الاثنين.

وأضاف البيان:« وستولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المخالفين في هذا الشأن. ويأتي ذلك، نظرًا لما أثير إعلاميًا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة المتوفاة حديثًا».