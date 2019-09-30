» «جوارديولا»: لن أقتل نفسي من أجل دوري الأبطال

30 سبتمبر 2019 - 05:34 م

أكد الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لن يقتل نفسه حال فشل فريقه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتولى جوارديولا قيادة مانشستر سيتي مطلع موسم 2016، وتوج معه بكل الألقاب المحلية، لكنه عجز عن التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، فى تصريحات بالمؤتمر الصحفى قبل مواجهة دينامو زغرب الكرواتى بالجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، "أتمنى التتويج بدورى أبطال أوروبا مجددًا، لكن إذا لم يحدث ذلك فلن يتغير شىء فى حياتى ولن أقتل نفسي".

وأضاف بيب، "من المستحيل أن تفوز بالبطولة دون الإحساس برغبتك فى الفوز بها، سنحاول بطريقتنا لنؤكد لأصدقائنا على قدرتنا على القيام بالأمر، سنحاول مجددًا".

وتابع جوارديولا، "أعرف مدى خصوصية بطولة الدورى هنا فى إنجلترا، لكن هذه البطولة رائعة أيضًا، على جماهيرنا أن تعيش هذه البطولة كالحلم".

وعن رياض محرز قال بيب، "إنه لاعب مهم جداً لنا، لقد كان حاسماً للفريق، وعلى الصعيد الدفاعي يقدم عملاً أفضل مما قدمه الموسم الماضى، وهجومياً يجعلك تشعر أنه سيخلق شيئاً كلما تكون الكرة معه، وأتمنى أن يستمر على نفس المستوى لفترة طويلة".

وبخصوص اللاعبين الشباب علق جوارديولا قائلاً، "يمكنهم المشاركة فى دوري الأبطال فهناك بعض اللحظات التي يمكن أن نستخدهم فيها، ولا يوجد أى شك فى ذلك".

وهيمن بيب على البطولات المحلية الموسم الماضى عقب التتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالإضافة إلى الدرع الخيرية.