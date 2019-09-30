  • الإثنين 30 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:55 م
بحث متقدم
صلاح

قطر تستعد لاستضافة محمد صلاح قريبًأ

عبدالعزيز

تحذيرات حكومية خطيرة من زواج الأقارب

صورة من اليوم

جامعات جديدة وبشرى لطلاب الطب.. تفاصيل لقاء «السيسي»و«عبدالغفار»

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

«العامة للاستعلامات» تهاجم «العفو الدولية» ببيان شديد

الزمالك

موعد قرار «الكاف» بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

المستشار عبدالله عصر

حظر ظهور أعضاء النيابة والقضاة في الإعلام..تعرف على السبب

جونسون

«جونسون» يتحرش بصحفية في منطقة حساسة

الملك سلمان

بعد مقتل حارسه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

هل تنخفض أسعار الوقود فى مصر؟

أرشيفية

«الضرائب»: مد مهلة تقديم إقرارات القيمة المضافة الشهرية

تحرك عاجل من السلطات السعودية بشأن حريق جدة

عرب وعالم

الحريق
الحريق

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من النائب العام السعودي بشأن فيديو هز المملكة

#

السعودية تخلي سبيل أحد سجناء حملة "ريتز كارلتون"

#

صور وفيديو.. حفاوة سعودية بالحجاج الإيرانيين

#

قرار تاريخى من السعودية بشأن شبابها.. تعرف عليه

السعودية

القطارات

قطار جدة

حريق جدة

أصدرت السلطات السعودية، اليوم الاثنين قرارات بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب اندلاع النيران بمحطة قطار الحرمين.

جاء هذا فى تصريحات للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مضيفًا أن وزارتي النقل الداخلية ستحققان في الحادث، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، وأنه سيتم الرفع بالنتائج للمقام السامي للاطلاع عليها والأمر بما يراه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يشار غلى أن هذا جاء بعد وقوفه على حادث حريق قطار الحرمين الذي اندلعت به النار منذ ظهر أمس الأحد، فيما أعلن الدفاع المدني في جدة، الاثنين، أنه تمت السيطرة بشكل كامل على الحريق.

وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أنه لا توجد نسبة محددة من الأضرار، حيث ما زالت هناك أضرار جديدة تحدث، فالدور الأرضي والأول سليمان، بينما المشاكل تكمن في الدور الثاني والسقف.

ووعد الفيصل بكشف النتائج عقب الانتهاء من التحقيق.

وحول إيقاف أشخاص على ذمة التحقيق، أكد الأمير خالد الفيصل أنه لا يمكن إيقاف أي أحد دون سبب، واصفًا الموضوع بالكبير، وأن هنالك أمورا لا بد من التحقق من كيفية حدوثها ولماذا؟

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لجميع الجهات التي شاركت في إخماد الحريق الذي وقع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية، داعيًا وسائل الإعلام لتحري الدقة وانتظار نتائج التحقيق في الحادثة.

وكان مشروع قطار الحرمين، أكد في بيان، الأحد، نشوب حريق في سقف محطة القطار بحي السليمانية في جدة، اندلع الحريق في تمام الساعة 12.35 بتوقيت السعودية، كذلك تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى، في حين لم تسجل خسائر في الأرواح.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد تألقه مع «فيلا».. خبر سار في الطريق لـ«تريزيجيه»
» ضبط كويتي في وضع مخل مع فتاة داخل السيارة
» بث مباشر.. الزمالك والجزيرة في بطولة كأس السوبر
» تراجع حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
» زكريا السيد رئيسًا لإنبي خلفًا لـ«خشب»
» تحرك عاجل من السلطات السعودية بشأن حريق جدة
» «جوارديولا»: لن أقتل نفسي من أجل دوري الأبطال
» تجديد حبس المتهم بتفجير معهد الأورام 15 يومًا
» طبيب الأهلي يحدد موعد مشاركة «متولي» بالتدريبات
» تحذيرات حكومية خطيرة من زواج الأقارب
» الزمالك يبدأ استعداده لموقعة مصر للمقاصة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:17 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية