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بث مباشر.. الزمالك والجزيرة في بطولة كأس السوبر

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سلة الزمالك
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الجزيرة

بث مباشر

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الزمالك

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الزمالك والجزيرة في بطولة كأس السوبر.

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