» زكريا السيد رئيسًا لإنبي خلفًا لـ«خشب»

30 سبتمبر 2019 - 06:19 م

اعتمد مجلس إدارة إنبى تكليف زكريا السيد نائب رئيس النادى البترولى قائمًا بعمل رئيس النادى نظرًا لبلوغ المهندس علاء خشب رئيس النادى، سن المعاش.

وأوضح مجلس إدارة إنبى بشكل رسمى أن تكليف زكريا السيد بالقيام بأعمال الرئيس النادى البترولى لحين إجراء انتخابات تكميلية أو استكمال مدة المجلس طبقاً للائحة.

يذكر أن فريق إنبى قد بدأ هذا الموسم بخسارة من بيراميدز برباعية نظيفة فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز ثم نجح الفريق البترولى فى التعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله، فى الجولة الثانية من منافسات البطولة ويستعد الفريق البترولى حاليًا لمواجهة سموحة فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.