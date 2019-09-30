مشهد لا يصدق بدولة عربية.. حكم يترك المباراة ويهرب والجماهير تلاحقه

30 سبتمبر 2019 - 06:20 م

وثق مقطع فيديو واقعة مؤسفة وغريبة ، حدثت في مباراة بكأس السودان ، حيث طارد الجمهور حكم مباراة كرة قدم حتى منزله.

وفي التفاصيل، أقيمت مساء الأحد في مدينة العيلفون شرق العاصمة السودانية الخرطوم، مباراة بين فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان، وهي مباراة جماهيرية لمدينة العيلفون.

واحتج الجمهور كثيراً على الحكم عثمان آدم، وتصاعد الاحتجاج لدرجة التحرش بالحكم الذي لم يجد وسيلة أفضل للخروج من هذا المأزق غير الهروب من الملعب والخروج من الاستاد كما لو كان عداءً في سباق للجري.

ووفقا للمقطع المتداول ، قام عدد من الجماهير بملاحقة الحكم والجري خلفه للحاق به قبل الوصول إلى منزله في سلوك رياضي غير مقبول، وظهر صوت أحد الجماهير يصيح ” أجري علشان ما تموت ” فيما وجد المشهد استنكاراً شديداً مع مطالبة الاتحاد السوداني لكرة القدم بإصدار قرارات رادعة على المتسببين فيما حدث.

ولم يصب الحكم بأذى بعد نجاحه في الوصول إلى منزله قبل الإمساك به من قبل الفئة المنفلتة من الجماهير.



في سلوك غير رياضي ولا يمت لها بصلة جماهير مباراة مريخ العيلفون وبدر ام ضوبان في كأس السودان يطاردون حكم المباراة في مشهد مؤلم لا يشبهنا كسودانيين pic.twitter.com/7bk1Gzy4kf — سودان سبورت 56 #مدنيااااااااو? (@SUDANSPORT56) September 30, 2019