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حبس 4 متهمين بغسل 40 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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النيابة العامة

غسيل اموال

4 متهمين

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، عن أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (40 خمسة وخمسون مليون جنيه).


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