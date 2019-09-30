» كواليس جلسة «فايلر» مع رمضان صبحي

30 سبتمبر 2019 - 07:26 م

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش.

وجاءت جلسة فايلر مع رمضان، في إطار الجلسات التحفيزية التي يعقدها مع لاعبي الفريق، إلى جانب المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو لتجهيز الجميع معنويا وفنيا.

وخاض عربي بدر، لاعب فريق الشباب بالنادي والذي شارك في مران الفريق الأول خلال الفترة الماضية تدريبات تأهيلية اليوم على هامش مران الفريق الذي تحت إشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالنادي.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم تحت قيادة السويسري رينيه فايلر وجهازه المعاون، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة للتحضير لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.