» «بن سلمان» ينفي علمه بتدابير مقتل «خاشقجي»

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نفى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن يكون قد أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، قائلًا: "بلا شك لا، هذه كانت جريمة بشعة، لكن أتحمل مسئوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصًا أنها حدثت من مسئولين سعوديين يعملون في الحكومة".

وأضاف ولي العهد، خلال لقائه ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية الذي نشرته قناة "العربية" السعودية، مساء اليوم الإثنين: "عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قِبَل موظفين في الحكومة السعودية، لا بد أن أتحمل المسئولية كقائد، ما حدث كان خطأً، ولابد أن أتخذ كافة الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا".

وتابع: "البعض يعتقد أنني يجب أن أكون على علم بما يقوم به 3 ملايين شخص يعملون للحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرفع الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية".


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