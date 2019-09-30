للعام الثاني.. «القصبي» رئيسًا لائتلاف «دعم مصر»

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أعلنت الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر بحضور جميع أعضاء المكتب السياسي تجديد الثقة في الدكتور عبد الهادى القصبى رئيسا لائتلاف دعم مصر وزعيما للأغلبية البرلمانية للعام الثانى.

وعقدت الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر الائتلاف بالتجمع الخامس.

وناقش الاجتماع التشكيل الجديد للائتلاف، حيث إنه وفقًا للائحة يجب إخطار البرلمان فى بداية كل دور الانعقاد بالتشكيل الجديد.

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