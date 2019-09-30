للعام الثاني.. «القصبي» رئيسًا لائتلاف «دعم مصر»

30 سبتمبر 2019 - 07:59 م

أعلنت الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر بحضور جميع أعضاء المكتب السياسي تجديد الثقة في الدكتور عبد الهادى القصبى رئيسا لائتلاف دعم مصر وزعيما للأغلبية البرلمانية للعام الثانى.



