  • الإثنين 30 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:10 م
بحث متقدم
أرشيفية

كارت الفلاح الذكى.. بديلاً للحيازات الزراعية الورقية

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه 4 قروش

شيراك

زعيم عربي يذرف الدموع في جنازة «جاك شيراك»

أرشيفية

5 قرارات سارة من الرئيس لهؤلاء

علي صالح

أخطر تسريب عن مقتل «على صالح»

أرشيفية

هل تنخفض أسعار الوقود فى مصر؟

الملك سلمان

بعد مقتل حارسه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

صورة من اليوم

جامعات جديدة وبشرى لطلاب الطب.. تفاصيل لقاء «السيسي»و«عبدالغفار»

صلاح

قطر تستعد لاستضافة محمد صلاح قريبًأ

عبدالعزيز

تحذيرات حكومية خطيرة من زواج الأقارب

تخصيص 500 مليون جنيه لأهالي القرى الأكثر احتياجًا

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

فتاة تستدرج طالبا .. و تطلب فدية 2 مليون جنيه

#

بعد4 سنوات.. الحبس للمتهمين في مقتل ضحية كشك الكهرباء

#

"تركي آل الشيخ" يوزع كراتين على القرى الأكثر احتياجًا

#

"آي سكور" تضاعف رأسمالها إلى 90 مليون جنيه

مدبولى

500 مليون جنية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الاجتماع الدورى الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بمستوى المعيشة ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً>

وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الجهات المعنية.
 
وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطن المصرى وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجاً المستهدفة، قائلا: "هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة".


وقال مدبولى: سيتم تخصيص 500 مليون جنيه من الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواطنى هذه القرى، كقروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد بها أهالى هذه القرى.


وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الملامح الأساسية لمبادرة "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة إلى عدد القرى المستهدف تطبيق المبادرة فيها خلال الفترة من 2019 – 2021 بواقع 314 قرية،  تنقسم إلى 145 قرية خلال العام 2019-2020 و 125 قرية خلال 2020- 2021.


وأوضحت الوزيرة أن محافظات الصعيد تستحوذ على نسبة 96% من جملة الاستثمارات الموجهة لـ 145 قرية، بإجمالى عدد مشروعات يتم تنفيذها تبلغ 328 مشروعاً.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 قرارات سارة من الرئيس لهؤلاء
» «الزناتي» مديرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال
» «بن سلمان» ينفي علمه بتدابير مقتل «خاشقجي»
» كواليس جلسة «فايلر» مع رمضان صبحي
» بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير ببني سويف
» سبب زيارة البرتغالي «مورينيو» إلى السعودية
» بعد تألقه مع «فيلا».. خبر سار في الطريق لـ«تريزيجيه»
» ضبط كويتي في وضع مخل مع فتاة داخل السيارة
» بث مباشر.. الزمالك والجزيرة في بطولة كأس السوبر
» تراجع حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف