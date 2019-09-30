» «الزناتي» مديرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية

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حسام الزناتي
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المصريون

امم افريقيا

الزناتي

أعلن محمد فضل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصريين لكرة القدم، تعيين حسام الزناتى، مدير لجنة المسابقات بالجبلاية، مديرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وتواجد حسام الزناتى من قبل فى بطولة أمم أفريقيا 2019 للكبار التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، ضمن المساعدين لمدير بطولة أمم أفريقيا الماضية.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يضع مسئولو اللجنة الخماسية ووزارة الرياضة أمالا كبيرة على منتخب مصر الأولمبى من أجل تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية، خاصة بعد أن خرج المنتخب الأول من دور الـ16 عقب الهزيمة 0/1 أمام جنوب أفريقيا وتوزيع البطولة التى استضافتها مصر.

تقام فى السابعة مساء الأربعاء المقبل قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر، بالمنتزه بالإسكندرية بمشاركة 7 منتخبات بالإضافة إلى مصر، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

 


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