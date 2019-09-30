9 لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب

30 سبتمبر 2019 - 08:52 م

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، على اختيار 9 لاعبين من النادي الأهلي للانضمام لمعسكر الفراعنة في شهر أكتوبر المقبل، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب الوطني.

واللاعبون الذي استقر “البدري” على انضمامهم للمنتخب الوطني من الأهلي هم: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، حسين الشحات، رمضان صبحي، محمد هاني، مجدي افشة، حمدي فتحي، صلاح محسن.

ومن المنتظر أن يعلن حسام البدري قائمة منتخب مصر بشكل رسمي عقب مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.