الدولار يتراجع أمام الجنيه 4 قروش

30 سبتمبر 2019 - 09:01 م

أسفرت نهاية تعاملات اليوم الاثنين، عن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بقيمة 4 قروش.

وبلغ سعر شراء العملة الأمريكية تراجعًا بلغ 4 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سجل 16.23 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.33 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف العملة الخضراء تراجعًا في بنك البركة بقدر قرشين حيث سجل 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

إلا أنه سعر الدولار استقر في بنوك الأهلي، ومصر، وقناة السويس عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه

وفي بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي استقرت العملة الخضراء عند 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

أما في بنكي العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول فظل سعر الدولار عند 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.