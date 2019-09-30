ترامب يحذر من حرب أهلية في أمريكا حيال هذا الأمر

30 سبتمبر 2019 - 11:00 م

حذر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الإثنين، من حرب أهلية في بلاده إذا تمكن الديمقراطيون من عزله من منصبه، بعد الإجراءات الذي اتخذها مجلس الكونجرس في هذا الشأن، على خلفية فضيحة المكالمة الهاتفية مع نظيره الأوكرانى حول منافسه الرئاسى جو بايدن، واقترح توقيف رئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس الأمريكى، آدم شيف، بتهمة الخيانة، متهمًا إياه بأنه «مزيف ورهيب في تصريحاته».



ونقل ترامب، في تغريدات على موقع «تويتر»، الإثنين تصريحات مستشاره الدينى، القس روبرت جيفريس، الذي قال لقناة «فوكس نيوز»: «لا تستطيع نانسى بيلوسى، رئيس الكونجرس، والديمقراطيون، التخلى عن سعيهم لإقالة ترامب من منصبه، لأن هذه الفرصة الوحيدة التي يستطيعون من خلالها هزيمته، وهم يعلمون أنهم لم يتمكنوا من التغلب عليه في عام 2016 ضد هيلارى كلينتون، ويعتبرون هذه جريمة، وهم يدركون بشكل متزايد حقيقة أنهم لن يفوزوا عليه في عام 2020». وتابع جيفريس: «هذه هي الخطيئة التي لا يمكن تجاهلها والتى لن ينساها الديمقراطيون، وإذا نجحوا في إقالة الرئيس من منصبه سوف يتسبب ذلك في اندلاع حرب أهلية لن تخرج منها أمريكا أبدا».

