"أديب" يحذر: هذا ما سيحدث بالسعودية خلال الفترة المقبلة

01 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن السعودية تمر بفترة استهداف، منوها بأن كل القنوات التي كانت تعمل على مصر الفترة الماضية انتقل تركيزها واستهدافها إلى السعودية وملكها، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، رسالة إلى الشعب السعودي، "هيعملوا معاكم، زي ما كان بيحصل معانا، أنتم شفتم اللعبة"، مضيفا أن توقيت حوار الأمير محمد بن سلمان مع قناة "الأمريكية" كان جيدا للغاية، وإجاباته كانت دقيقة.



ولفت "أديب"، إلى أن نجل خاشقجي أصدر بيانا منذ ساعة يؤكد فيه ثقته في قضاء المملكة في تحقيق العدالة الكاملة، مضيفا: "ده مثال لما يكون الشعب واقف وراء قيادته"، منوهًا بأن الفترة القادمة سنشهد محاولات لاستهداف دول محورية مثل مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات.

