فريدة الشوباشي: مقدرش أحترم الست اللي بتغطي نفسها

01 أكتوبر 2019 - 06:32 ص

أكدت الكاتبة فريدة الشوباشي أنه لا يمكن أن تحترم أي امرأة ترى أنها "عورة" ، مطالبة بضرورة التخلص من الموروثات التي همشت من دور المرأة على مدار العقود الماضية.



وقالت "فريدة" في لقاء مع قناة "Extra news" : "لازم المرأة تسترد وعيها ومكانتها ومتبقاش شيء أي حد يشوفه أو يلمسه يبقى حرام".



وأضافت: " "نفس الناس اللي عاوزين يجرونا للخلف ويفرضوا علينا ثقافة ظلامية، هم نفس الناس اللي سافروا بره وقابلوا مسؤولة بيقعدوا زي الألف، زي ميركل وتريزا ماي، هم عندهم ازدواجية، بيحاولوا يقمعوا المرأة، عشان مصر تقع، لكن المرأة عصية عليهم، والمرأة اللي بتعتبر نفسها عورة وبتتغطى خالص مقدرش أحترمها، ولا أقدر أحترم الرجل اللي مش عارف يتحكم في غرايزه".

