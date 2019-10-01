  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:34 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى: سأذهب لطبيب للكشف على قواي العقلية لهذا السبب

هنيدي والإعلامي الإسرائيلي

كيف برر "هنيدي" ظهوره مع إعلامي إسرائيلي؟

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشي: مقدرش أحترم الست اللي بتغطي نفسها

خاشقجي

نجل خاشقجي يصدر بيانا ناريا في ذكرى وفاته: لن أسمح بهذا الأمر

البنزين

"البترول" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الوقود في مصر

عمرو أديب

"أديب" يحذر: هذا ما سيحدث بالسعودية خلال الفترة المقبلة

محمد علي

الكشف عن الإمبراطورية المادية لـ"المقاول الهارب"

ترامب

ترامب يحذر من حرب أهلية في أمريكا حيال هذا الأمر

البنك المركزي

"موديز" تتوقع خفض أسعار الفائدة بمصر في هذا التوقيت

بطاقات التموين

"موسى" يزف بشرى سارة لأصحاب تظلمات التموين

فريدة الشوباشي: مقدرش أحترم الست اللي بتغطي نفسها

الصفحة الأخيرة

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الشوباشي: الإخوان طفحونا الدم

#

أديب: دا اللي هيحصل فى السعودية اليومين الجايين

#

بالفيديو.. فريدة الشوباشي تنهار في البكاء بعد كلام عمرو أديب

#

فريدة الشوباشى: السيسى قائد خطير

فريدة الشوباشي

أكدت الكاتبة فريدة الشوباشي أنه لا يمكن أن تحترم أي امرأة ترى أنها "عورة" ، مطالبة بضرورة التخلص من الموروثات التي همشت من دور المرأة على مدار العقود الماضية.

وقالت "فريدة" في لقاء مع قناة "Extra news" : "لازم المرأة تسترد وعيها ومكانتها ومتبقاش شيء أي حد يشوفه أو يلمسه يبقى حرام".

وأضافت: " "نفس الناس اللي عاوزين يجرونا للخلف ويفرضوا علينا ثقافة ظلامية، هم نفس الناس اللي سافروا بره وقابلوا مسؤولة بيقعدوا زي الألف، زي ميركل وتريزا ماي، هم عندهم ازدواجية، بيحاولوا يقمعوا المرأة، عشان مصر تقع، لكن المرأة عصية عليهم، والمرأة اللي بتعتبر نفسها عورة وبتتغطى خالص مقدرش أحترمها، ولا أقدر أحترم الرجل اللي مش عارف يتحكم في غرايزه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 26 سنة
» مرسي: هذا أغرب ما حدث لي مع علاء ولي الدين داخل غرفة تغسيل الموتى
» قرار عاجل من "الكاف" بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون
» جامعات جديدة وبشرى لطلاب الطب.. تفاصيل لقاء «السيسي»و«عبدالغفار»
» بعد مقتل حارسه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا
» هل تنخفض أسعار الوقود فى مصر؟
» التعادل يحسم قمة المان يونايتد وأرسنال في "البريمرليج"
» ارتفاع إيرادات السياحة بمصر 28.2 بالمئة خلال عام
» نجل خاشقجي: لدي ثقة في تحقيق العدالة بمرتكبي جريمة مقتل والدي
» زعيم عربي يذرف الدموع في جنازة «جاك شيراك»
» 5 قرارات سارة من الرئيس لهؤلاء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف