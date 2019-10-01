  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:33 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى: سأذهب لطبيب للكشف على قواي العقلية لهذا السبب

هنيدي والإعلامي الإسرائيلي

كيف برر "هنيدي" ظهوره مع إعلامي إسرائيلي؟

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشي: مقدرش أحترم الست اللي بتغطي نفسها

خاشقجي

نجل خاشقجي يصدر بيانا ناريا في ذكرى وفاته: لن أسمح بهذا الأمر

البنزين

"البترول" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الوقود في مصر

عمرو أديب

"أديب" يحذر: هذا ما سيحدث بالسعودية خلال الفترة المقبلة

محمد علي

الكشف عن الإمبراطورية المادية لـ"المقاول الهارب"

ترامب

ترامب يحذر من حرب أهلية في أمريكا حيال هذا الأمر

البنك المركزي

"موديز" تتوقع خفض أسعار الفائدة بمصر في هذا التوقيت

بطاقات التموين

"موسى" يزف بشرى سارة لأصحاب تظلمات التموين

كيف برر "هنيدي" ظهوره مع إعلامي إسرائيلي؟

الصفحة الأخيرة

هنيدي والإعلامي الإسرائيلي
هنيدي والإعلامي الإسرائيلي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مأزق إسرائيلي.. هل يشارك غانتس رئاسة الوزراء مع نتنياهو

#

شاهد.. إعلامي سعودي يثير جدلاً واسعًا عقب تصرفه مع ضيف

#

إعلامي إسرائيلي شهير يصف العرب بوصف قبيح

#

بيان صادم من عمان لإسرائيل

محمد هنيدي

تفاجأ العديد من محبي الفنان الكبير محمد هنيدي بظهوره مع إعلامي يحمل الجنسية الإسرائيلية .

أحد متابعي "هنيدي" عبر "تويتر" نشر الصورة وقال له: " "مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام ليه كدا يا هنيدي دا انا بحبك والله".

و أعاد "هنيدي" نشر الصورة ، وعلق قائلا: "أنا ماعرفش مين أصلا ده .. أنا اتصورت مع آلاف الأشخاص هناك".

وأضاف: "أكيد أي حد جاي يتصور معايا وأنا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 26 سنة
» مرسي: هذا أغرب ما حدث لي مع علاء ولي الدين داخل غرفة تغسيل الموتى
» قرار عاجل من "الكاف" بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون
» جامعات جديدة وبشرى لطلاب الطب.. تفاصيل لقاء «السيسي»و«عبدالغفار»
» بعد مقتل حارسه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا
» هل تنخفض أسعار الوقود فى مصر؟
» التعادل يحسم قمة المان يونايتد وأرسنال في "البريمرليج"
» ارتفاع إيرادات السياحة بمصر 28.2 بالمئة خلال عام
» نجل خاشقجي: لدي ثقة في تحقيق العدالة بمرتكبي جريمة مقتل والدي
» زعيم عربي يذرف الدموع في جنازة «جاك شيراك»
» 5 قرارات سارة من الرئيس لهؤلاء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف