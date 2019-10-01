كيف برر "هنيدي" ظهوره مع إعلامي إسرائيلي؟

أحمد عادل شعبان
تفاجأ العديد من محبي الفنان الكبير محمد هنيدي بظهوره مع إعلامي يحمل الجنسية الإسرائيلية .
أحد متابعي "هنيدي" عبر "تويتر" نشر الصورة وقال له: " "مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام ليه كدا يا هنيدي دا انا بحبك والله".
و أعاد "هنيدي" نشر الصورة ، وعلق قائلا: "أنا ماعرفش مين أصلا ده .. أنا اتصورت مع آلاف الأشخاص هناك".
وأضاف: "أكيد أي حد جاي يتصور معايا وأنا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك".
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