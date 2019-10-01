» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 26 سنة

01 أكتوبر 2019 - 07:27 ص

توفي الفنان الجزائري محمد الخامس زغدي عن عمر يناهز 26 سنة بعد سقوطه من أعلى عمود كهربائي.



وكشف والد الراحل أن نجله صعد أعلى عمود كهربائي أمام المنزل ثم سقط متوفيا في الحال ، مؤكدًا أنه اكتشف الوفاة عند ذهابه لتأدية صلاة الفجر.



وقال أحد أقاربه في منشور عبر حسابه بـ"فيس بوك" : ""إنا لله وإنا إليه راجعون، وكل نفس ذائقة الموت، محمد الخامس زغدي بن خليفة، انتقل إلى جوار ربه، نسأل الله أن يرحمه ويدخله فسيح جناته، ربي يرحمك ولد عمي".

