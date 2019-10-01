بكري يهاجم "ساويرس" بضراوة: كدا برضو يا نجيب؟

أحمد عادل شعبان
شن الكاتب الصحفي مصطفى بكري هجومًا حادًا على رجل الأعمال نجيب ساويرس بسبب استضافة مهرجان الجونة لإعلامي إسرائيلي.
وتورط الفنان محمد هنيدي في التصوير مع هذا الإعلامي بمهرجان الجونة ، ما اضطره للخروج بتصريح أكد فيه أنه لم يكن يعرف هذا الشخص من الأساس.
وقال "بكري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "نجيب ساويرس يستضيف مقدم برامج إسرائيلي في مهرجان الجونة ويطلب منه التصوير مع الفنانين دون أن يعرفهم بنفسه ، وهو المأزق الذي وقع فيه محمد هنيدي - كده برضه يانجيب تخدع الفنانين وتدعو الصهاينة لمهرجان الجووووونة".
نجيب ساويرس يستضيف مقدم برامج اسرائيلي في مهرجان الجونة ويطلب منه التصوير مع الفنانين دون ان يعرفهم بنفسه ، وهو المأزق الذي وقع فيه محمد هنيدي - كده برضه يانجيب تخدع الفنانين وتدعو الصهاينة لمهرجان الجووووونه pic.twitter.com/mIp05Q7lbX— مصطفى بكري (@BakryMP) September 30, 2019
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