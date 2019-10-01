بكري يهاجم "ساويرس" بضراوة: كدا برضو يا نجيب؟

01 أكتوبر 2019 - 08:16 ص

شن الكاتب الصحفي مصطفى بكري هجومًا حادًا على رجل الأعمال نجيب ساويرس بسبب استضافة مهرجان الجونة لإعلامي إسرائيلي.



وتورط الفنان محمد هنيدي في التصوير مع هذا الإعلامي بمهرجان الجونة ، ما اضطره للخروج بتصريح أكد فيه أنه لم يكن يعرف هذا الشخص من الأساس.



وقال "بكري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "نجيب ساويرس يستضيف مقدم برامج إسرائيلي في مهرجان الجونة ويطلب منه التصوير مع الفنانين دون أن يعرفهم بنفسه ، وهو المأزق الذي وقع فيه محمد هنيدي - كده برضه يانجيب تخدع الفنانين وتدعو الصهاينة لمهرجان الجووووونة".

