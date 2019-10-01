» الغندور: مصادرنا في "الكاف" أبلغتنا بهذا القرار بشأن الزمالك

أحمد عادل شعبان
أكد الإعلامي خالد الغندور - مقدم برنامج "الزمالك اليوم" - أن مصادر من داخل مطبخ الاتحاد الأفريقي أبلغتهم بتأهل الزمالك لدوري المجموعات بعد أزمة مباراة جينراسيون.
وقال "الغندور" : "بعدما ناقش الكاف أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون والبيان الذي أكد على لعب مباريات في الدوري بمصر تشكك البعض في تأهل الزمالك".
وأضاف: "علمنا من مصادر داخل مطبخ الاتحاد الأفريقي أن الكل هناك ينوي احترام اللوائح التي تؤكد فوز الزمالك وسيتم إعلان تأهل الفارس الأبيض يوم 8 أكتوبر المقبل".
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