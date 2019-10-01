أديب عن تظاهرات سبتمبر: الناس كانت مخنوقة شوية

01 أكتوبر 2019 - 09:24 ص

أثنى الإعلامي عمرو أديب، على قرار النائب العام بشأن إطلاق سراح عدد كبير من المتهمين فى مظاهرات سبتمبر دون تحقيقات.



وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أن عددًا من الأشخاص الذين تم القبض عليهم خلال المظاهرات يعانون من مشاكل اقتصادية.



وتابع "أديب"، أن بعض المواطنين تأثروا كثيرًا جراء الإصلاح الاقتصادي، قائلاً: "الدولة أفرجت عن المواطنين عشان ديه دولة واقفة علي رجلها، وعدينا بالمراحل الصعبة بتاعة الإصلاح، كمان الناس كانت مخنوقة شوية وطلعوا نفسوا عن نفسهم، مفيهاش حاجة دول أبطال وبيشاركوا في الإصلاح الاقتصادي لدولتهم".

