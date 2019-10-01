اشتعال أزمة بين مندوبي السعودية وإيران بالأمم المتحدة

01 أكتوبر 2019 - 09:32 ص

اشتعلت أزمة بين مندوبي إيران والسعودية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، حيث تم تبادل الاتهامات بدعم الإرهاب، والتسبب بالفوضى والعنف.

وقال المندوب السعودي عبد الله المعلمي إن الميليشيات الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران التي تغلغلت في الأراضي السورية كان لها دور أساسي في الدمار الذي حل بسوريا.

ودعا إلى إخراج هذه الميليشيات من الأراضي السورية، متهما إيران بأنها حولت سوريا من دولة طبيعية تحترم المواثيق والقوانين الدولية وحسن الجوار إلى دولة مارقة.

بينما وصف نائب وزير الخارجية الإيراني غلام حسين دهقاني، السلطات السعودية بـ "نظام يقتل الأطفال"، متهمًا الرياض بأنها تسعى لصرف انتباه مجلس الأمن الدولي عن "جرائمها"، وكذلك بدعم جماعات إرهابية وانتهاك القانون الدولي.

فيما رفض المندوب السعودي الاتهامات الكاذبة من جانب إيران، متهمًا إياها بدعم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.