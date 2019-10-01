أحمد موسى لـ وزير التموين: الناس علّمت عليك

01 أكتوبر 2019 - 09:33 ص

طالب الإعلامي أحمد موسى، الحكومة خلال الفترة المقبلة بأن تستمع إلى صوت المواطن ومشكلاته والعمل على حلها، مناشدًا المسئولين الخروج مرة كل شهر، لتوضيح الأمور وما أنجزته الوزارات.



ووجه "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، رسالة للحكومة قائلاً: "مش عيب تخرجوا مرة كل شهر تفهموا الناس، وقولوا للناس عملتوا ايه بالأرقام"، معقبًا: "مش كل حاجه رئيس الجمهورية.. سيبوه للحجات الضخمة زي قطر وسد النهضة والقضايا الدولية".



وأكد أن المشكلة الخاصة ببطاقات التموين تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحلها، معقبًا: "الأجهزة والحكومة والمؤسسات فين!.. كلام الناس في بطاقات التموين صح.. والمواطن على حق، ويجب على الحكومة أن تستمع لصوت المواطن، الناس علمت عليك يا معالي وزير التموين فين حقوق الناس دي اطلع وضحلنا كل حاجة ".

