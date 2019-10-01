الجندى: لو صاحب سلطة ظلمك خلى همك في قلبك

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أوضح الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الصبر الجميل هو الشكوى لله وأن تكون معه فقط، مؤكدًا أن الصبر الجميل له مواصفات جودة معينة.

وأضاف"الجندي"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الصبر الجميل هو الذي لا يكون معه أي شكوى.

وتساءل الجندي قائلا:  "ما فائدة الصبر إذا لو أنت عامل فضيحة وعمال تفضح في القدر في كل مكان تقعد فيه"، مشيرًا إلى أن الصبر الجميل هو أن تكتم أحزانك، فلن يحمل همومك غيرك.

وتابع: "تولى أنت جميع أمرك، حط همومك في قلبك، وتأكد اللي أنت بتشكيه محدش هيقدر عليه، يعني لو واحد صاحب نفوذ وسلطة وأتباع ومال وجه ظلمك وأنت رجل غلبان، هتشكي للناس ليه، هيقعدوا يندبوا حظك ويقلبوا عليك المواجع، يعني تخلي الفضفضة مع من ابتلاك بها، أقف بباب الله ومش هتندم، يعني متشهرش بالله، ولا تشكو الله لأحد من خلقه".

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