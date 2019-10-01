بعد خلافها مع "تركي"..إليسا تبعث للوليد بن طلال بهذه الرسالة

عقب خلافها مع تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، وتردد أنباء عن منعها من دخول السعودية، وجهت الفنانة اللبنانية، إليسا، رسالة شكر وامتنان إلى الأمير الوليد بن طلال، ورجل الأعمال الكويتي، سالم الهندي، على ترحيبهما الحار بها داخل الأراضي السعودية.

وكتبت "إليسا" في تغريديتها:"كل الشكر لسمو الأمير الوليد بن طلال وسالم الهندي على ترحيبهما الحار وحسن ضيافتهما ودعمها الفني والمعنوي لشخصي، لقد كان من دواعي سروري اللقاء بك كما هو الحال دائما ، للتخطيط والتنسيق كالمعتاد".

وفي الأيام الماضية، انطلقت حملة تضامن كبيرة من أجل الفنانة إليسا، أسفرت عن إطلاق جمهورها هاشتاج "إليسا احنا سندك" الذي دخل الترند في لبنان والسعودية ومصر، وبعدها تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل بتناقل فيديوات وصور لإليسا في مدينة الرياض السعودية.

يذكر أن زيارة إليسا للسعودية هذه، تأتي بعد الشدّ الكلامي بينها ورئيس هيئة الترفيه في المملكة تركي آل الشيخ عبر "تويتر"، إذ انتشرت الأخبار عن منعها من دخول السعودية وأنّ هناك ضغطاً على شركة "روتانا" من أجل إنهاء عقدها معها وإخراجها من الشركة السعودية.