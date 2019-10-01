الديهي: "الرئيس مش نايم.. شايف كل واحد فينا بيعمل إيه"

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجهها بالأمس عبر صفحته الرسمية، تؤكد أنه يتابع الموقف جيدًا فيما يخص البطاقات التموينية، ويتابع الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، ويؤكد أن الحكومة ملتزمة باتخاذ ما يلزم لتحقيق مصلحة المواطنين البسطاء.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن هناك متابعة رئاسية مباشرة من الرئيس، وهناك دعوة من الرئيس للمواطن بالاطمئنان، ويعد أن كل ما يحدث لمصلحة المواطن والدولة دون مزايدة من أحد، معقبا: "الرئيس مش نايم شايف كل واحد فينا وعارفه بيعمل إيه".

وتابع "الديهي"، أن تنقية البطاقات التموينية هي محاولة لوصول الدعم لمستحقيه، وفشلت جميع الحكومات السابقة في وضع النقاط على الحروف، وإيصال الدعم للمستحقين الحقيقيين، وكانت مصطلحات وصول الدعم لمستحقيه مفرغة من مضمونها خلال السنوات السابقة، وقامت الدولة بإعادة الترتيب والتنظيم فيما يتعلق بالدعم".

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