الحريرى يذرف الدموع فى جنازة شيراك

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أظهر مقطع فيديو لحظة تأثر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، خلال مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

وبحسب الفيديو فقد ظهر الحريري متأثرًا جدًا خلال تأبين شيراك، حيث ذرف الدموع حزنًا على صديق العائلة، أو صديق أبي كما وصفه من قبل.

ونعى الحريري شيراك وأكد أنه يشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكل التوأم الروحي للرئيس الشهيد رفيق الحريري والأخ الكبير لعائلة  الحريري.

يذكر أن علاقة صداقة قوية ربطت الرئيس الفرنسي الراحل شيراك برئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريرى.

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