» ذنب يستهين به الكثيرون ومن يموت عليه يدخل جهنم

01 أكتوبر 2019 - 11:46 ص

كشف مجمع البحوث الإسلامية، عن أنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا إلى كل ما فيه خير لنا وكل ما يقربنا إلى الله عز وجل ويجعلنا نفوز برضاه ورحمته، ونهانا عن كل ما فيه شر لنا.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك فعل يقع فيه الكثير من الناس ، رغم أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- نهى عنه وحذر منه، مشيرًا إلى أنه قد يعرضهم لدخول نار جهنم، وهو التخاصم والهجر فوق ثلاث ليال.

واستشهد بما روى البخاري (5727) ، ومسلم (2560) عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ» .

واستند إلى ما جاء عن أبي داود (4914) ، وأحمد (9092) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ» .