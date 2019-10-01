سر مطالبة الرئيس لوزير التعليم بزيارة مدرسة الإمام الشافعي

01 أكتوبر 2019 - 12:35 م

كشف مدحت حسني، رئيس مجلس أمناء مدرسة الإمام الشافعي، عن سر مطالبة الرئيس السيسي لوزير التعليم بزيارة مدرسة الإمام الشافعي قائلا: "إن أحد أولياء الأمور خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيارة المدرسة لمشاهدة التطوير الذي حدث بها، فوجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لزيارتها وهو ما حدث فعلا وأشاد كثيرًا بالمدرسة".



وأضاف "حسني" في لقاء مع برنامج صباح الورد على قناة "تن"، إن الأهالي استجابوا للتطوير عندما شاهدوا التغيير الذي يحدث وتأكدوا أنه سيفيد أبناءهم بشكل كبير جدًا.



وقال سمير أحمد، مدير المدرسة، إن الإدارة وضعت يدها بيد الأهالي ومجلس الأمناء، بالإضافة للدعم الكامل من الإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، للنهوض بالمدرس وتطويرها حتى وصلت للشكل الأمثل الذي تظهر به حاليا وأصبحت من ضمن أفضل المدارس في مصر.

