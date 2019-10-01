  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:02 م
بحث متقدم
قطر والإمارات

قطر والإمارات تتخذان هذا القرار

روحاني

روحانى: تلقينا رسائل من السعودية.. وهذه شروطنا

وزير التعليم

سر مطالبة الرئيس لوزير التعليم بزيارة مدرسة الإمام الشافعي

الكويت

الكويت تستدعى السفير القبرصى.. ما الأمر

انتحار طفلة

قصة الأغنية التي قتلت العشرات وانتحر صاحبها

الديهي

الديهي: "الرئيس مش نايم.. شايف كل واحد فينا بيعمل إيه"

زواج

الكويت.. عقود زواج وهمية لهذا السبب

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: "خلونا نبص للمواطن شوية"

الحريري

الحريرى يذرف الدموع فى جنازة شيراك

المهيني

بعد استقالة الخطيب.. المهيني مديرًا عامًا لـ"العربية"

سر مطالبة الرئيس لوزير التعليم بزيارة مدرسة الإمام الشافعي

الحياة السياسية

وزير التعليم
وزير التعليم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يتابع جهود تطوير منظومة التعليم العالي

#

السيسي لأولياء الأمور: «متخفوش على ولادكم الطلاب»

#

الرئيس البيلاروسي لـ"السيسي": لن تندموا على تعاونكم معنا

#

شاهد.. "الرئيس" يدلي بصوته في الإستفتاء

التعليم

السيسي

تن

كشف مدحت حسني، رئيس مجلس أمناء مدرسة الإمام الشافعي، عن سر مطالبة الرئيس السيسي لوزير التعليم بزيارة مدرسة الإمام الشافعي قائلا: "إن أحد أولياء الأمور خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيارة المدرسة لمشاهدة التطوير الذي حدث بها، فوجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لزيارتها وهو ما حدث فعلا وأشاد كثيرًا بالمدرسة". 

وأضاف "حسني" في لقاء مع برنامج صباح الورد على قناة "تن"، إن الأهالي استجابوا للتطوير عندما شاهدوا التغيير الذي يحدث وتأكدوا أنه سيفيد أبناءهم بشكل كبير جدًا.

وقال سمير أحمد، مدير المدرسة، إن الإدارة وضعت يدها بيد الأهالي ومجلس الأمناء، بالإضافة للدعم الكامل من الإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، للنهوض بالمدرس وتطويرها حتى وصلت للشكل الأمثل الذي تظهر به حاليا وأصبحت من ضمن أفضل المدارس في مصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رقصة تتسبب فى انفجار شفاه وارتجاج بالمخ لزوجين
» ذنب يستهين به الكثيرون ومن يموت عليه يدخل جهنم
» 6 أكتوبر.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص
» فنان شهير يصدم متابعيه: "أنا وزوجي ننتظر طفلاً"
» رسالة من "بن سلمان" لرئيس دولة أفريقية
» الغندور: مصادرنا في "الكاف" أبلغتنا بهذا القرار بشأن الزمالك
» حتحوت يفجر مفاجأة مدوية عن عدم مشاركة صلاح في مباراة بوتسوانا
» دينا الشربيني تتحدث عن زوجة عمرو دياب السابقة .. فماذا قالت؟
» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 26 سنة
» مرسي: هذا أغرب ما حدث لي مع علاء ولي الدين داخل غرفة تغسيل الموتى
» قرار عاجل من "الكاف" بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف