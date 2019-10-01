في دولة خليجية.. يسب والدته ويطالبها بالذهاب للمرقص

01 أكتوبر 2019 - 01:22 م

في واقعة صادمة بالإمارات، تقدمت سيدة ببلاغ ضد ابنها، يفيد بأنه حاول طردها من منزلها.

وطالبت الأم بحبسه وتغريمه 50 ألف درهم، لرد اعتبارها، على سبابه لها.

وفي التفاصيل قام الرجل بسباب والدته، قائلا: "اذهبي للمرقص بدلا من البقاء في المنزل" .

بينما أنكر المتهم قيامه بسب والدته، منوهًا: "كنا في تلك الأثناء بمحكمة الإصلاح الأسري، من أجل حل مشكلة عائلية بين والدي ووالدتي " .

وأضاف: كنت أقف بصف والدي لحجته القوية أمام المحكمة، ولم أتطاول على والدتي، إلا أنها غضبت مني، وقامت برفع قضية بحقي، مطالبا بتأجيل الحكم في القضية، لحين استدعاء الشاهدين على عدم شتمه لوالدته.