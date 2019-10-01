» صورة تصدم متابعي إليسا داخل فندق بالرياض

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الرياض

اليسا

صورة

أثارت صورة ومقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الفنانة اللبنانية إليسا وهي في الرياض، جدلاً واسعًا .

وتظهر إليسا في الفيديو المتداول وهي تمشي في بهو فندق ويتم التقاط صور فوتوغرافية لها فيما تحاول إخفاء يدها المغطاة بالملابس مما أقلق الجمهور على صحتها.

وبالتزامن مع هذا نشرت إليسا تغريدة عبر حسابها على "تويتر" شكرت فيها سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، والأمير الوليد بن طلال، على حسن استقبالهما لها وضيافتها ودعمهما لها، مؤكدة سعادتها بلقائهما للتخطيط للقادم والتنسيق كالعادة.

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