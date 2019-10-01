الأسمري: مصر أمن وأمان وطاعة الرحمن

01 أكتوبر 2019 - 02:35 م

أكد المستشار علي بن عبد الرحمن الأسمرى، رئيس شركة خبرة لتقنية المعلومات وشركة مستشارك للاستشارات المالية والقانونية والإدارية، وشركة "نيوم" للخدمات المسندة في التسويق، أن مصر أمن وأمان وطاعة الرحمن واسمها المحروسة، لافتًا إلى أنه أي شائعات مغرضة عن مصر بأنها لا يوجد بها أمان هي أقاويل غير حقيقية.

وأضاف لـ" المصريون":"ما يُرمي إلا الحصون، مضيفا أن مصر النجم العالي، كبيرة بعدد سكانها وكبر قلبها، فهي المستضيفة للعالم سواء كان للسياحة أو للعلاج".