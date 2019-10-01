تعرف على قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الأهلي

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أعلن الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، قائمة ناديه استعدادا لدخول معسكر مغلق لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد السلام فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

وضمت القائمة كلًا من "عامر عامر وأحمد يحيي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي وغنام محمد وايمن الطرابلسي ومحمد بازوكا ومحمد رجب وأحمد مجدي و كريم لالا ومحمد عادل وإبراهيم عبدالخالق وعلاء سلامة ومحمد فييرا ووهاب أنان وموسي دياورا ومامادو انياس ، فيما خرج باسم مرسي من قائمة الفريق للإصابة".



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