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تعليق مثير من «آل الشيخ» بعد فوز الهلال على السد

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الطيب حسين - متابعات

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ال الشيخ

الهلال السعودي

السد القطري

تركي الا الشيخ

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بفوز فريق الهلال السعودي على نظيره السد القطري فى بطولة دورى أبطال آسيا اليوم الثلاثاء.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه على «تويتر»: « الله على الهلال» مرفقًا بتغريدته علم السعودية.

وحقق الهلال السعودي فوزًا كبيرًا على ضيفه السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بأربعة أهداف لهدف.

وللمواجهات بين الهلال السعودي والسد القطري تاريخ طويل في البطولة الآسيوية، فقد لعب الفريقان 9 مباريات منذ اعتماد النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا، حصد فيها الهلال 4 انتصارات، في حين فاز السد مرتين، وحدث التعادل في 3 مناسبات.

وفي 2015، كانت آخر مواجهات بين الهلال والسد في بطولة دوري أبطال آسيا، فاز فيها الأول بهدف نظيف، قبل أن يفوز الهلال في الإياب بهدفين مقابل هدف وحيد.


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