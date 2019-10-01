جريمة بشعة..كشف لغز ذبح سيدة وابنتها في «النمرس»

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محمد فضل- متابعات

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نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، في فك لغز العثور على ربة منزل ونجلتها مذبوحين داخل منزلهما والشرع في قتل نجلها في أبو النمرس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق زوجها، وتم ضبطه.

وكشفت التحريات، أن المتهم تخلص من زوجة عمه ونجلتها والشروع في قتل نجلها بسبب اتهام المجني عليها في وقت سابق بالسرقة مما تسببت في نشوب خلافات بينه وبين أسرته، وتشويه صورته أمام أفراد عائلته.

واستمع فريق من رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة لأقوال الجيران وشهود العيان وأسرة القتيلة للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما يناقش رجال المباحث زوج ووالد المجني عليهما الذي تبين أنه تاجر مواشي، حول مكان وجوده وقت اكتشاف الجريمة، وما إذا كانت له عداوات أو خلافات مع أحد.

وأشارت التحريات إلى أن السيدة تدعى "شيرين. ع" 27 سنة مصابة بـ7 طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد وطفلتها دينا 9 سنوات مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وقطع خلف الأذنين، والطفل المصاب عامر 7 سنوات.

وكان أهالي مدينة أبو النمرس عثروا صباح اليوم الثلاثاء على ربة منزل وابنتها مذبوحتين داخل منزلهما، بينما عثر على طفلها الثاني بجوار المنزل بعد سقوطه من أعلى السطح، وتم نقله للمستشفي في حالة خطرة.

كما كشفت المناظرة التي أجرتها جهات التحقيقات حول جثث الضحايا، أن الأم تلقت عدة طعنات من خلف الظهر، ووفاة طفلتها إثر جرح ذبحى بالرقبة وقطعى بالأذن، وإصابة طفلها بإصابات بالغة بالجسد.

كشفت التحقيقات الأولية عن تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا من الأهالي بوجود جثة سيدة وطفليها داخل منزلهم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة سيدة تدعى "ش.ع"، 27 سنة، مصابة بعدة طعنات متفرقة بالصدر والبطن والظهر، بالإضافة إلى سحجات، وطفلتها مصابة بجرح ذبحى بالرقبة، وجرح قطعى بالأذن، وإلقاء طفلها من شرفة المنزل ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة بالجسد.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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