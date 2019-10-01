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ريال مدريد يفلت من «فخ» الهزيمة أمام كلوب بروج

الرياضة

ريال مدريد وكلوب بروج
ريال مدريد وكلوب بروج

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خطف فريق ريال مدريد الإسباني تعادلًا مثيرًا ضد ضيفه كلوب بروج البلجيكي، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

جاء الهدف الأول بعد 10 دقائق فقط بعدما استغل لاعبو الضيوف المساحات الكبيرة لدفاع اللوس بلانكوس ليسجل إيمانويل دينيس الهدف الأول.

ثم تقدم الضيوف بالهدف الثاني من خطأ دفاعى فادح للاعبي الملكي ليسجل إيمانويل دينيس مرة أخرى.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 قلص قائد اللوس بلانكوس سيرجيو راموس الفارق برأسية مميزة، قبل أن يسجل البرازيلي كاسيميرو التعادل للملكي في الدقيقة 85.

وكان الريال قد تعرض للخسارة فى الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسى، فيما تعادل كلوب بروج مع جالطة سراى بدون أهداف.

بهذه النتيجة يحصد ريال مدريد أول نقطة فى المجموعة الأولى، في يحصد كلوب بروج النقطة الثانية.


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