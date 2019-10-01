مسؤول عسكري أمريكي بارز ناقش بالرياض هذا الأمر الهام

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بحث مسؤول عسكري أمريكي بارز في الرياض، الجهود الإقليمية لتعزيز وتقوية الدفاعات ضد إيران، على خلفية هجوم شركة أرامكو.
وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، جيم مالوي، في بيان صادر عن القوات البحرية الأمريكية، الثلاثاء، إنه زار الرياض أمس الأول (الأحد) لإجراء اجتماع مع قائد القوات البحرية الملكية السعودية فهد الغفيلي والسفير الأمريكي في الرياض جون أبي زيد.
وأوضح أن الزيارة "ركزت على تعزيز الدور القيادي للقوات البحرية الملكية السعودية في الجهود الإقليمية، وتقوية الدفاعات ضد إيران في أعقاب الهجوم الذي وقع على المنشآت السعودية التابعة لارامكو في 14 سبتمبر/أيلول الماضي".
وأشار إلى أن الزيارة "كانت فرصة لمناقشة جهودنا المشتركة للمضي قدما في تنسيق الدفاع ضد الاستفزاز والهجوم".
ولم تعلن الرياض عن الزيارة حتى الساعة 20: 05 ت.غ.
وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.


واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.
ويتصاعد التوتر بين إيران ومجموعات حليفة لها في دول عربية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفية ملفات، أبرزها: حرية الملاحة البحرية في ممرات المنطقة، وخاصة مضيق هرمز، وأمن منشآت النفط، والبرنامج النووي الإيراني. -

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