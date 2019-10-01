باكستان تُسلّم جثمان جندي هندي إلى بلاده

01 أكتوبر 2019 - 11:20 م

أعلنت باكستان، الثلاثاء، تسليم جثمان جندي هندي إلى بلاده، بعدما جرفته مياه نهر "أيك نوللاه" في إقليم كشمير، إلى الجانب الباكستاني.



وحسب بيان الجيش الباكستاني، أطلقت الهند في وقت سابق عمليات البحث عن "باريتوش موندال" العنصر في قوات حرس الحدود الهندية.

وأوضح البيان، أنه بناءً على طلب من الجيش الهندي، أطلق الجيش الباكستاني بدوره عمليات البحث في الجانب الباكستاني، ليتم العثور على جثمانه داخل حدود ولاية البنجاب (شرق).