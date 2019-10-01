الجزائر.. حريق محدود بمطار العاصمة

01 أكتوبر 2019 - 11:30 م

شب حريق محدود، الثلاثاء، في أحد أقسام مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، دفع إلى تحويل عدد من الرحلات، دون وقوع خسائر بشرية.

وأفاد بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية، بأن حريقا نشب في قسم الأمتعة، وجرت السيطرة عليه من طرف فرق الحماية المدنية (الدفاع المدني) دون تفاصيل إضافية.

وجرى تداول صور وفيديوهات على المنصات الاجتماعية، أظهرت تصاعد أعمدة دخان كثيف وهي تخرج من مبنى المطار ومساعي فرق الاطفاء لإخماد الحريق.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مسؤول بشركة تسيير مطار الجزائر العاصمة (حكومية)، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن شرارة كهربائية من مكيف هوائي بقسم الأمتعة.

وحسب المصدر، فإن الحادثة لم تخلف خسائر بشرية، عدا احتراق أمتعة مكدسة داخل المبنى (متنازع عليها أو مفقودات).

وذكر مصدر من الخطوط الجوية الجزائرية لـ "الأناضول" أن الشركة اضطرت لتحويل عدد من رحلاتها نحو مدن الجنوب ( الصحراء) إلى المطار الدولي المجاور لمحطة الرحلات الداخلية.

وقبل أيام أنهيت مهام المدير العام لشركة تسيير مطارات العاصمة الجزائرية، الطاهر علاش، ومنع من السفر على علاقة بتحقيقات في قضايا فساد. -

