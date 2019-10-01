» بايرن ميونيخ يذيق توتنهام هزيمة قاسية بأبطال أوروبا

01 أكتوبر 2019 - 11:50 م

أذاق فريق بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، مضيفه توتنهام الإنجليزي هزيمة قاسية بالفوز عليه بسبعة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



بادر توتنهام صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12 عبر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.



ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، فبعدها بثلاث دقائق أدرك بايرن ميونيخ التعادل عبر جوشوا كيميج.



ومع حلول الدقيقة 45 جاء الهدف الثاني للبايرن عبر البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.



وفي الوقت الذي بحث فيه توتنهام عن التعادل، تمكن سيرج جنابري من إضافة الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 53 و55.



وقلص توتنهام النتيجة بإحرازه للهدف الثاني عن طريق هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 61.



وازدادت الإثارة في الدقائق الأخيرة من اللقاء والتي جاءت مليئة بالأهداف حيث أحرز جنابري الهدف الثالث له والخامس لبايرن في الدقيقة 83، ثم أحرز ليفاندوفيسكي الهدف الثاني له والسادس للبافاري في الدقيقة 87.



واختتم جنابري مهرجان الأهداف بإحرازه للهدف الرابع له والسابع للبايرن في الدقيقة 88.



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز سرفينا زفيزدا الصربي على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف لهدف.



وسجل ثلاثية سرفينا زفيزدا، ميلوس فوليتش و نيمانجا ميلونوفيتش و ريشموند بواكي في الدقائق 63 و87 و90، بينما جاء هدف أولمبياكوس الوحيد عبر البرتغالي روبين سيميدو في الدقيقة 37.

